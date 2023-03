Ja Morant citato in giudizio: ha picchiato un ragazzino durante una sfida di basket

SportFair

Pessime notizie per Ja Morant, giocatore di NBA. Il cestista è stato citato in giudizio per essere coinvolto nell’aggressione di un minore durante una partita di basket a luglio a casa sua in Tennessee, come riportato da TMZ.

Secondo i documenti della polizia, un diciassettenne che ha intentato la causa il 9 settembre, ha detto ai poliziotti che stava giocando a una partita di basket con Morant a casa quando i due hanno avuto un alterco verbale.

Il querelante, secondo i documenti, ha detto che la discussione si è accesa e ha lanciato un pallone da basket contro Morant, colpendolo “accidentalmente” in faccia. A questo punto il playmaker si sarebbe avvicinato, mettendo il mento sulla spalla, per poi colpiro “con un pugno chiuso, facendolo cadere a terra”.

Il diciassettenne ha detto che Morant poi “ha continuato a picchiarlo mentre era a terra” e afferma che un altro uomo è subentrato e ha iniziato a colpirlo.

I poliziotti affermano che Morant ha detto loro di aver colpito l’adolescente, ma ha insistito sul fatto che stava agendo per legittima difesa. La lite sarebbe stata poi interrotta da alcuni ‘spettatori”.Morant ha poi affermato alle autorità che l’adolescente picchiato avrebbe minacciato lui e la sua famiglia che “erano spaventati dalle sue parole”.

La polizia ha indagato sulle accuse per diverse settimane prima di presentare il caso all’ufficio del procuratore distrettuale il 4 ottobre. Meno di un mese dopo il procuratore distrettuale ha rifiutato l’accusa.