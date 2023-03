Italia-Ucraina U21: i calciatori in campo con la bandiera sulle spalle | FOTO

SportFair

Italia e Ucraina Under 21 sono in campo allo Stadio Oreste Granillo per una partita amichevole di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, in particolar modo l’Europeo del 2023. La squadra di Nicolato è reduce dalla bella vittoria contro la Serbia e dovrà confermarsi anche nella sfida al Granillo di Reggio Calabria.

Emozione durante l’ingresso in campo delle squadre, si sono registrati momenti commoventi. I calciatori dell’Ucraina sono entrati in campo con la bandiera sulle spalle, proprio come la squadra maggiore nella sfida contro l’Inghilterra. Si tratta di un chiaro segnale contro la guerra, ricordiamo che è trascorso oltre un anno dall’invasione russa. Poi tutti in piedi per gli inni nazionali.