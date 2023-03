Italia-Mancini, la voce: “l’idillio è finito”, il nome del sostituto in azzurro

SportFair

Le ultime voci sulla Nazionale italiana sono veramente clamorose e il riferimento è al futuro in panchina, secondo quanto riportato l’idillio con il Ct Roberto Mancini sarebbe finito. La squadra è reduce da due partite molto importanti per le qualificazioni a EURO2024, gli azzurri hanno collezionato tre punti e la corsa verso il passaggio del turno entra sempre più nel vivo. Nella prima sfida è arrivata la sconfitta contro l’Inghilterra, nel secondo match il successo contro Malta.

Inghilterra e Italia sono le favorite alla qualificazione, l’unica squadra in grado di lottare per i primi due posti sembra l’Ucraina. Le ultime due partite hanno fornito interessanti indicazioni a Roberto Mancini, le certezze sono ancora poche mentre la vera rivelazione porta il nome di Retegui. L’argentino ha già messo a segno due gol e si candida a diventare l’attaccante del futuro della Nazionale.

Le voci sulla panchina

La Nazionale italiana sarà chiamata da partite molto importanti entro la fine del 2023, dalla Nations League alle altre gare di qualificazione a EURO2023. Le ultime ore sono state condizionate da alcune voci sulla panchina. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’ l’idillio tra Roberto Mancini e la Nazionale italiana sarebbe finito. Il Ct è perplesso dal nuovo percorso e il rapporto non è più forte dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

Roberto Mancini, secondo le ultime voci, potrebbe prendere il posto di Galtier al Psg. Il nome in pole per l’eventuale sostituto in azzurro è quello di Antonio Conte, già sulla panchina dell’Italia e reduce dalla rescissione del contratto con il Tottenham.