“Italia-Inghilterra va rigiocata”, proteste sul gol di Rice | FOTO

Si sono scatenate le proteste dei tifosi italiani in riferimento al match di qualificazione agli Europei del 2024 tra Italia e Inghilterra, gara d’esordio della fase a gironi della competizione. La partita della Nazionale italiana è stata dai due volti, il primo tempo non è stato all’altezza mentre nella ripresa la reazione è stata importante.

L’Italia ha iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, la decisione del Ct Roberto Mancini è stata quella di convocare altri calciatori giovani e in grado di rappresentare il futuro della Nazionale. I primi segnali sono stati interessanti.

In particolar modo si candida ad un ruolo da grande protagonista Mateo Retegui, attaccante argentino del Tigre, autore del gol che ha riaperto la partita contro l’Inghilterra. Un altro punto di riferimento è Gnonto, senza dimenticare il nome sponsorizzato da Roberto Mancini: Pafundi dell’Udinese.

L’irregolarità di Italia-Inghilterra

La partita del ‘Maradona’ tra Italia e Inghilterra ha regalato emozioni già nei minuti iniziali. Gli ospiti passano subito in vantaggio con un gol di Rice su mischia, poi il raddoppio di Kane su calcio di rigore per un fallo di mano di Di Lorenzo. Nella ripresa è Retegui a riaprire la partita, l’Italia ci prova ma senza fortuna.

Sui social è diventata virale una foto in occasione del primo gol dell’Inghilterra. Nel momento in cui Saka ha battuto il calcio d’angolo, la bandierina dell’angolo opposto era infatti distesa a terra e in posizione non corretta. Secondo quanto riportato nel regolamento l’arbitro avrebbe dovuto fermare l’azione e far sistemare la bandierina e subito dopo far riprendere la gara. La notizia ha scatenato motivi di discussione: “la partita va rigiocata”, si legge sui profili social.