Italia-Inghilterra, gli azzurri portano Vialli in campo: l’omaggio sulla maglia

SportFair

E’ tutto pronto a Napoli per la sfida tra Italia e Inghilterra valida per il primo appuntamento delle qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri, campioni in carica, sfideranno i vicecampioni d’Europa al Maradona, dove non mancheranno le emozioni.

Roberto Mancini ha già dichiarato in conferenza stampa che l’Italia giocherà per Gianluca Vialli, ma nelle ultime ore è emerso un dettaglio speciale sulla divisa italiana.

L’omaggo a Vialli

Vialli, scomparso lo scorso 6 gennaio dopo aver lottato a lungo con un brutto male, scenderà in campo coni giocatori della Nazionale italiana. Sulla divisa che i calciatori indosseranno oggi, infatti, è stato aggiunto un commovente dettaglio. Sul collo appare infatti un’etichetta con scritto “Luca, Azzurro per sempre”.

All’interno delle maglie che gli #Azzurri indosseranno stasera la dolcissima dedica a Gianluca #Vialli, che a #Napoli, tra l’altro, segnò una strepitosa doppietta nel 2-1 in rimonta contro la #Svezia il 14 novembre 1987.

Un motivo in più per onorare la maglia di… pic.twitter.com/PdYEwZHZv3 — Valerio Iafrate (@ValerioIafrate) March 23, 2023