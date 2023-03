Italia-Inghilterra, Ellynora massacrata sui social: ecco cosa è successo durante l’inno

SportFair

L’Italia di Roberto Mancini ha ceduto ieri sera, allo Stadio Maradona di Napoli, all’Inghilterra di Southgate. Gli inglesi hanno trionfato per 2-1 nel primo appuntamento delle qualificazioni agli Europei 2024 e nel post partita si è tanto parlato di un episodio che non è piaciuto ai tifosi dell’Inghilterra.

Qualcosa è andato storto al momento dell’Inno Nazionale e la performance di Ellynora è stata criticata brutalmente sui social. I fan inglesi non hanno risparmiato la cantate romana di origini napoletane, incaricata di cantare “God Save the King”.

Cosa è successo

La performance di Ellynora non è stata delle migliori: la cantante ha avuto qualche problema con gli auricolari e ha sbagliato l’inno, lasciando perplessi anche i giocatori dell’Inghilterra schierati in campo prima del fischio d’inizio.

La cantante ha poi condiviso sui social uno scatto con la V con le dita con didascalia “Inghilterra, spero che ti sia piaciuto il mio regalo”, ma lo ha presto rimosso scoprendo che il suo gesto con la mano ha un significato maleducato nel Regno Unito.

“Sono così arrabbiata per quello che è successo perché volevo che fosse perfetto, ma quello che è successo non è stata colpa mia. Voglio chiedere scusa a tutti i tifosi inglesi che erano allo stadio e guardavano in TV, sono mortificato per quello che è successo e voglio che la gente sappia che non ho mancato di rispetto“, ha raccontato Ellynora al Daily Mail.

“È stato un tale onore essere invitato a cantare l’inno nazionale ed ero così entusiasta. Non avevo mai cantato niente del genere prima. Sono più un artista pop, ma in fondo c’era un problema sonoro. Avevo provato l’inno due volte il giorno prima della partita e poi la sera tre volte, ma quando si è trattato dell’esibizione vera e propria, ho avuto un problema con il mio auricolare. Avevo la musica nell’orecchio e poi si è fermata e poi è ricominciata, e l’ho sentita due volte, quindi significava che non ero sincronizzato ed è stato difficile per me recuperare. Ho davvero fatto del mio meglio per risolvere il problema, ma non c’era niente che potessi fare e sono così arrabbiato per questo. Stavo cercando di adattare il mio canto per raggiungere l’inno allo stadio, ma era troppo tardi“, ha concluso.

Wow. Got to be the worst national anthem performance I’ve ever watched 😭 #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl — Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023