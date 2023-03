Inter, Inzaghi in bilico: il traghettatore e il futuro allenatore

SportFair

Situazione sempre più delicata in casa Inter, la posizione dell’allenatore Simone Inzaghi è a rischio dopo la brutta sconfitta nel campionato di Serie A contro lo Spezia. E’ stato raggiunto uno dei punti più bassi, i tifosi sono furiosi del rendimento della squadra e dopo l’ultima partita è andato in scena un duro confronto, sono volate anche parole grosse.

L’Inter occupa ancora la seconda posizione in classifica, ma rischia di essere sorpassato dalla Lazio e raggiunta da Roma e Milan. La qualificazione alla prossima Champions League è seriamente a rischio. Il rendimento in campionato non è stato all’altezza, la squadra è sicuramente attrezzata almeno per lottare per il primo posto.

Il rendimento negativo della squadra

Nel corso della stagione la squadra è stata protagonista di partite di ottimo livello, ma anche di prestazioni pessime contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico: le sconfitte contro Spezia, Bologna e Empoli sono gravissime. L’Inter ha confermato evidenti problemi in fase difensiva: in 26 partite ha subito addirittura 30 gol, lo stesso numero dell’Udinese e uno in più del Torino. In attacco l’assenza ingiustificata di Lukaku (sotto l’aspetto delle prestazioni) è stata pesantissima.

La posizione di Simone Inzaghi, il traghettatore e il prossimo allenatore

La posizione di Simone Inzaghi è appesa ad un filo, sui social continua a circolare l’hashtag #InzaghiOut e i tifosi hanno chiesto il ribaltone. La dirigenza continua la fase di valutazione sull’eventuale esonero di Inzaghi, chiamato ad una risposta definitiva nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. L’Inter dovrà gestire il risultato dell’andata (1-0). L’eventuale eliminazione contro i portoghesi dovrebbe portare al ribaltone immediato.

Al termine della stagione le strade tra Inzaghi e l’Inter sono comunque destinate ad interrompersi. Il traghettatore (in caso di esonero di Inzaghi a stagione in corso) dovrebbe essere Cristian Chivu, tecnico della formazione Primavera. E’ stato un ex difensore, protagonista con le maglie di Ajax, Roma e proprio Inter. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, al club nerazzurro dall’Under 14 alla prima squadra.

Idee chiare anche sull’allenatore della prossima stagione, si profila in ogni caso un grande ritorno. I nomi sono tre: Antonio Conte, Mourinho e Thiago Motta. L’ex Ct della Nazionale italiana è pronto a tornare in Italia dopo la rottura con il Tottenham, lo Special One dovrebbe salutare i giallorossi al termine della stagione. L’allenatore del Bologna potrebbe essere la sorpresa per ripartire da un progetto giovane.