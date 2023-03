La qualificazione è in… Porto: l’Inter ai quarti di Champions League!

SportFair

E’ festa Inter, la squadra di Simone Inzaghi ha chiuso la porta al ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto e ha staccato il pass per i quarti di finale, si tratta di un risultato importantissimo per la stagione dei nerazzurri e per l’allenatore Simone Inzaghi. L’Inter riscatta la brutta sconfitta in campionato contro lo Spezia e la stagione è ancora in grado di regalare tante soddisfazioni.

Simone Inzaghi mette alle spalle le ultime critiche e porta a casa un risultato prezioso. I padroni di casa hanno giocato prevalentemente sull’agonismo, solo nel finale si sono registrate occasioni da gol.

La cronaca

I padroni di casa si schierano con la coppia formata da Taremi e Evanilson, l’Inter risponde con Lautaro Martinez e Dzeko. La prima occasione è per i padroni di casa con Uribe, i nerazzurri si salvano. L’Inter risponde con Dzeko, poi un grande intervento di Dimarco a salvare la porta. Si va all’intervallo senza reti.

Nella ripresa Barella prova il gran gol, al 70′ Simone Inzaghi si gioca la carta Lukaku. Problema per Bastoni, al suo posto entra de Vrij. L’occasione importante per il Porto è sul piede di Grijic, il portiere Onana risponde con una grande parata. L’Inter chiude la porta, nel finale salvataggio miracoloso di Dumfries e palo di Marcano. Finisce 0-0 e la squadra di Inzaghi vola ai quarti di finale di Champions League. Un grande risultato.