Infortunio Marquez, Alex svela: “non so se ci sarà ad Austin”

E’ iniziato un nuovo weekend di gara in Argentina! I piloti della MotoGP hanno risposto oggi alle domande della stampa a Termas de Rio Hondo in attesa di poter scendere in pista domani per le prime prove libere del secondo round stagionale.

Argomento del giorno, ovviamente, l’incidente di Marquez e la sanzione inflitta al pilota spagnolo.

Anche Alex Marquez ha parlato del fratello maggiore, ma si è limitato a commentare le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio e l’operazione alla mano, spiegando che non è così certo che il pilota Honda potrà tornare in pista ad Austin.

Le parole di Alex Marquez

“Onestamente non posso dire io se sarà in grado di correre ad Austin. Sta bene e si sente abbastanza bene. Ha dovuto saltare due volte l’Argentina, non è contento ma queste cose succedono”, ha affermato lo spagnolo.