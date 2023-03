Kevin Durant, che botta: infortunio alla caviglia nel riscaldamento | VIDEO

SportFair

Allarme in NBA: Kevin Durant nuovamente fuori gioco. Il cestista dei Suns si è infortunato durante il riscaldamento della partita contro Thunder e sarà fuori a tempo indeterminato.

La battuta d’arresto, che il team dell’Arizona spera non sia grave, è avvenuta nel riscaldamento della squadra prima della partita contro i Thunder: il giocatore è inciampato e la sua caviglia sinistra si è girata malamente, facendolo cadere a terra. Un nuovo fastidio per un giocatore che non smette infortunarsi e che oggi si sottoporrà a nuovi test per conoscere l’entità dell’infortunio. Si pensa ad una distorsione, che come minimo porterà ad uno stop di una-due settimane, ma potrebbe anche causare uno stop di 6 settimane.

L’infortunio di Durant non ha comunque danneggiato la squadra, che ha trionfato contro i Thunder.