L’urlo di dolore e le lacrime: Andreescu lascia il campo sulla sedia a rotelle

Miami Open da dimenticare per Bianca Andreescu: la tennista canadese si è procurata un brutto infortunio nella sfida contro Alexandrova valida per gli ottavi di finale del secondo Masters 1000 della stagione e le immagini sono strazianti.

Bianca Andreescu dopo un infortunio alla caviglia è rimasta a terra urlando dal dolore e scoppiando subito in lacrime. La vincitrice degli US Open 2019 rivive un terribile incubo: tre anni fa era stata ostacolata da un infortunio.

La canadese ha urlato dal dolore mentre i medici correvano verso di lei per soccorrerla: “non ho mai provato questo tipo di dolore prima“, ha affermato tra le lacrime.

Anche l’avversaria Alexandrova si è avvicinata ad Andreescu, guardandola preoccupata. La numero 31 del mondo Andreescu alla fine è riuscita a rimettersi in piedi, ma non è riuscita a lasciare il campo sulle sue gambe e per questo è stata accompagnata in sedia a rotelle, dopo un abbraccio con la sua avversaria.

In tribuna anche la madre di Andreescu è stata immortalata tra le lacrime. Andreescu ha lasciato il campo tra gli applausi del pubblico.

Come back stronger, @Bandreescu_ – we hope to see you back on the court soon 💜

Bianca does not deserve this again.

“I’ve never felt this kind of pain before.”

This audio is heartbreaking to listen to.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.

Sad scenes as Bianca Andreescu is forced to retire due to an ankle injury and leaves the court on a wheelchair 😔

Ekaterina Alexandrova advances to the #MiamiOpen Quarterfinals with a 7-6 (0), 0-2 ret. win. pic.twitter.com/efAcBJukfn

