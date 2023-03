Infortunio Bastanini, “non dovrà essere operato”: rientro ad Austin?

SportFair

Il debutto stagionale è da dimenticare per Enea Bastianini. Il pilota italiano del team ufficiale Ducati è stato coinvolto in una brutta caduta sabato nella Sprint Race del GP del Portogallo e ha riportato una frattura alla scapola per la quale è stato costretto a saltare la gara della domenica a Portimao.

Bastianini salterà il secondo round della stagione, il GP d’Argentina, ma oggi arrivano splendide notizie: il pilota Ducati non dovrà operarsi ed il rientro è previsto per Austin.

La nota del Team Ducati

“Bastianini è stato sottoposto a visita medica a Forlì (Italia). Il dottor Porcellini ha confermato che non dovrà essere operato alla spalla destra. Enea deve tenere immobilizzata la spalla per poi iniziare la riabilitazione lunedì con l’obiettivo di rientrare al GP delle Americhe”, si legge nel tweet della squadra di Borgo Panigale.

“Il controllo è stato abbastanza positivo. Si tratta di una frattura semplice, quindi posso iniziare la riabilitazione lunedì. Se tutto va come previsto, potrei essere in grado di correre ad Austin. Questo è il mio obiettivo, ma prima , dobbiamo vedere come procede la mia guarigione”, queste le parole di Bastianini.