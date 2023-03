Indian Wells, Sinner non sbaglia: esordio vincente contro Gasquet

SportFair

Vittoria all’esordio per Jannik Sinner, il tennista italiano è uno dei principali favoriti di Indian Wells. L’azzurro non ha bisogno di presentazioni, è reduce da tornei molto interessanti ed è migliorato molto anche dal punto di vista fisico. Gli ultimi infortuni sono stati messi alle spalle.

Non è stato facile superare Richard Gasquet, autore di una buona prestazione ma indietro dal punto di vista fisico. In avvio Sinner perde subito il servizio e il francese sembra in grado di approfittarne. L’italiano entra in partita e per l’avversario sono dolori: Sinner piazza due break e chiude 6-3.

Il secondo set è molto equilibrato, i due tennisti riescono a mantenere il servizio. Si va al tie-break, Sinner si dimostra superiore e vince 7-2. Nel prossimo turno dovrà vedersela contro il vincente tra Mannarino e Musetti.

“Sono contento di essere qui ed entrare in campo. Ho ritrovato la giusta condizione, all’inizio ero un po’ teso e poi mi sono rilassato. Io cerco di essere sempre molto aggressivo, bisogna trovare il giusto equilibrio. Lavoro duro per migliorare fisicamente, sono soddisfatto del mio corpo con l’obiettivo di migliorare sempre”, sono state le parole di Sinner.