Indian Wells, Sinner on fire contro Fritz: adesso scontro di fuoco in semifinale

Jannik Sinner non sbaglia un colpo e vola in semifinale ad Indian Wells, si tratta di un risultato già di altissimo livello. Il tennista italiano è stato protagonista di una grandissima prestazione nella sfida dei quarti di finale contro Taylor Fritz, lo scontro si è deciso al terzo set.

Partenza super di Sinner che piazza subito un break in avvio, poi controlla e vince il primo set 4-6. Nel secondo set si registra la reazione dello statunitense che risponde con lo stesso risultato. Il punteggio del terzo set? Ovviamente 4-6, a favore dell’italiano. Sinner vola in semifinale e dovrà vedersela contro Alcaraz in un match che si preannuncia di fuoco tra due giovani talenti. Lo spagnolo ha avuto la meglio di Auger-Aliassime con un doppio 6-4.

“Sapevo che l’ultimo game sarebbe stato difficile. Ho cercato di giocare aggressivo, sono soddisfatto. Con Fritz ci avevo perso due anni fa qui, ma oggi ho trovato il modo per vincere”, le parole di Sinner al termine della partita. “È arrivato un po’ di vento nel terzo set, lui ha iniziato a muovermi un po’ di più, abbiamo uno stile di gioco simile. Ho cercato però di mescolare i colpi e sono molto contento di esserci riuscito”.