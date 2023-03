Indian Wells, Sinner eliminato: super Alcaraz, sfida da brividi in finale

SportFair

E’ finita l’avventura di Jannik Sinner al torneo di tennis Indian Wells, il rendimento dell’azzurro è stato comunque di altissimo livello. Il numero 13 Atp si è fermato contro Carlos Alcaraz, un altro grandissimo talento. La sfida tra Sinner e Alcaraz si preannuncia una ‘Classica’ nei prossimi anni.

Lo spagnolo si è imposto con il risultato di 2-0 e la partita è stata nel complesso positiva. Nel primo set si registrano due break, uno a testa. Si va al tie-break e Alcaraz vince 7-4. Nel secondo set subito un break dello spagnolo, poi controlla e vince 6-3. In finale sfida da brividi tra Alcaraz e Medvedev.

“Le scelte che ho fatto in campo erano quelle giuste. Sul 5-4 dovevo seguirla a rete, bravo lui. Ma a rete avevo perso il punto sul 3-3 quando l’ho attaccato sul rovescio. Anche nel secondo, 0-30, avevo risposto bene su una prima abbastanza veloce, poi dopo ha preso il nastro ed è uscita. Oggi non sono riuscito a prendere un po’ di occasioni. Peccato, anche agli US Open uno aveva avuto set point, poi l’ha vinto l’altro”, le dichiarazioni di Sinner.

“Peccato, oggi la differenza l’ha fatta il servizio. Non sono riuscito a servire nel modo giusto. Le percentuali erano basse, l’ho sentito anche io oggi. Ed è difficile vincere la partita in questo modo. Fisicamente mi ci vorranno altri 2-3 anni per arrivare al massimo, perché la mia crescita è stata un po’ più lenta”, conclude l’azzurro.