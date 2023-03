Indian Wells, rullo compressore Sinner: domina anche contro Wawrinka

SportFair

Jannik Sinner si conferma in un momento magico ed è un serio candidato per la vittoria ad Indian Wells, occhio ovviamente a Medvedev e Alcaraz. L’italiano è stato autore di una partita eccezionale contro Wawrinka, la sfida degli ottavi di finale non è stata mai in discussione.

L’azzurro mette le cose in chiaro già in avvio, lo svizzero non ha la forza di reagire e il primo set si chiude con un nettissimo 6-1. Nel secondo set la musica non cambia, Sinner si dimostra nettamente superiore. L’italiano recupera dall’iniziale 0-2 e vince 6-4. Sinner stacca il pass per i quarti di finale, dovrà vedersela contro Fritz.

“Il punteggio è bugiardo, entrambi abbiamo espresso un livello di gioco alto, scambi lunghi. In alcuni casi sono stato un po’ fortunato, come sul 4-3 del secondo set, quando la sua risposta è finita fuori di un nulla. Sono molto felice di essermi qualificato al turno successivo”.

Adesso Fritz: “Taylor è un tennista dalle caratteristiche diverse da tutti quelli che ho incontrato finora e lo affronterò su un campo dove non ho mai giocato in questa edizione. Mi preparerò per essere al 100% e alzare ulteriormente il mio livello”.