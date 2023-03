Disastro italiano ad Indian Wells: eliminati Fognini, Bronzetti e Paolini

SportFair

Pessima giornata per i colori italiani ad Indian Wells, si sono registrate tante defezioni. In campo maschile ko di Fabio Fognini, l’azzurro non è riuscito a ribaltare il pronostico della vigilia. Il giovane Ben Shelton si è dimostrato superiore, l’incontro si è concluso con un netto 2-0 (6-4, 6-1) e la sfida non è stata quasi mai in discusione. Solo nel primo set Fognini è rimasto in partita.

Brutto il rendimento anche in campo femminile. Netta sconfitta di Jasmine Paolini contro Tatjana Maria, anche in questo caso il punteggio è stato di 2-0 per la tedesca (7-5, 6-1).

Più combattuta la sfida tra Bernarda Pera e Lucia Bronzetti. La croata naturalizzata statunitense vince il primo set sul punteggio di 7-5, nel secondo set l’italiana rientra in partita con il risultato di 4-6. Nel terzo e decisivo set Bernarda Pera vince 6-3 e stacca il pass per il prossimo turno.