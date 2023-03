Incidente Marquez-Oliveira, possibile frattura per Marc: gli aggiornamenti

SportFair

Pecco Bagnaia ha vinto il GP del Portogallo, ottenendo un bottino pieno e ricco a Portimao dopo il successo di ieri nella prima gara Sprint della storia della MotoGP.

La gara di oggi in Portogallo ha regalato spettacolo ma anche qualche episodio spaventoso e non è mancata la preoccupazione. In curva tre Marc Marquez ha colpito in pieno Miguel Oliveira ed entrambi i piloti sono finiti rovinosamente a terra, ponendo fine alla loro gara.

Miguel Oliveira, autore di un’ottima partenza davanti al suo pubblico, è stato trasportato immediatamente al centro medico per degli accertamenti: dai primi controlli sembra che il portoghese non abbia riportato fratture, ma solo diverse contusioni alla gamba.

Potrebbe essere andata peggio a Marc Marquez, che dopo aver chiesto scusa al pubblico di casa e al team di Oliveira si è recato sulle sue gambe, un po’ zoppicante, al centro medico, per sottoporsi a dei controlli anche lui.

“Possibile frattura al 1° osso metacarpale nella mano destra per Marquez. Farà ulteriori esami all’ospedale Dexeus di Barcellona”. ha fatto sapere la MotoGP sui social con un aggiornamento medico sullo spagnolo della Honda, che ha la mano in questone fasciata.