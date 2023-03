Incidente Marquez-Oliveira, Puig: “Marc non voleva sorpassare”

SportFair

Il GP del Portogallo ha fatto discutere molto. Lo spettacolo è stato unico, ma diversi sono i piloti protagonisti di brutte cadute. Ha fatto clamore l’incidente tra Marc Marquez e Miguel Oliveira.

Entrambi i piloti, così come Pol Espargaro ed Enea Bastianini, salteranno il GP dell’Argentina, secondo round della stagione.

Intanto Alberto Puig ha parlato ai microfoni Dazn per spiegare quanto accaduto a Marquez.

La spiegazione di Puig

“Marc è partito con la gomma anteriore dura. Il pneumatico non era in temperatura, ha frenato, si è bloccato all’anteriore e quando ha rilasciato il freno…logicamente queste moto, con l’inerzia che hanno e il peso che portano, sono andate fuori strada. Non ha potuto evitare la collisione. Non era sua intenzione sorpassare, ma quando la ruota anteriore si blocca è complicato. Ma non ha voluto tentare il sorpasso perché non era a portata di mano“, ha affermato il responsabile Honda.

“Sono cose che succedono nelle corse, le gomme si bloccano e probabilmente il pneumatico non era ancora in temperatura. Peccato che sia successo e che ci sia un altro pilota coinvolto. Vogliamo scusarci con l’Aprilia e con Miguel Oliveira perché non era sua intenzione, così come non era sua intenzione cadere e rompersi un dito“, ha aggiunto.

“Conosciamo già il potenziale della moto. Era a suo agio, in quel giro e mezzo aveva un ritmo che non era affatto difficile per lui“, ha concluso.