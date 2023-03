In Francia silurano Verratti: “calciatore da strada, torni a Pescara a fumare”

SportFair

Un’altra stagione da dimenticare per il Psg in Champions League, il club francese è stato eliminato agli ottavi di finale della competizione dal Bayern Monaco. Dopo lo 0-1 dell’andata, i tedeschi si sono confermati anche al ritorno e la gara si è conclusa sul risultato di 2-0.

La stampa francese è stata durissima contro la squadra di Galtier, nel mirino sono finiti soprattutto Verratti, Mbappé e Messi. In particolar modo il centrocampista italiano è stato accusato per l’atteggiamento e per gli errori in occasione della sfida contro i tedeschi.

Le accuse a Verratti

Lo speaker di RMC Sport Daniel Riolo ha usato termini pesanti contro Verratti: “bisognerebbe rimandarlo a Pescara, così potrà mangiare gli arrosticini, passeggiare sul lungomare, bere i suoi shottini e fumare le sue sigarette. Lui è un giocatore da strada, uno che non potrebbe essere titolare neanche nella squadra di mio figlio”. Al termine della stagione potrebbe materializzarsi l’addio del centrocampista italiano al club francese.