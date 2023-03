Il calciatore McClean svela: “sono autistico, l’ho scoperto grazie a mia figlia”

SportFair

Il calciatore James McClean si è raccontato sui social e ha svelato una situazione personale. L’esterno classe 1989 del Wigan, squadra in Championship inglese ha scoperto una forma di autismo grazie alla figlia, anche lei autistica. La notizia è stata confermata direttamente dal calciatore irlandese, attraverso un lungo messaggio pubblicato sul profilo Instagram.

“Come tutti sapete, mia figlia Willow-Ivy è autistica. Gli ultimi 4 anni mi hanno cambiato la vita nel modo più sorprendente, ma è stato anche molto difficile a volte, mentre suo papà la guarda superare tutti questi ostacoli che la vita le ha posto, imparando a gestire le sfide che affronta quotidianamente. Più Erin e io apprendevamo sull’autismo, più abbiamo iniziato a capito che ero molto simile a Willow più di quanto pensassimo.

Vedo tante cose in lei che vedo anche in me stesso. Così ho deciso di andare a fare un esame dell’ASD. È stato un viaggio e ora avendo una diagnosi certa, sento che è arrivato il momento di condividerlo, visto anche il periodo. Ho riflettuto per un po’ di tempo se renderlo pubblico e condividerlo, come ho fatto per Willow-Ivy, per farle sapere che capisco e che essere autistico non deve mai impedirle di raggiungere i suoi obiettivi e sogni. La bimba di papà”.

Chi è James McClean

James McClean è un calciatore irlandese, classe 1989. E’ un centrocampista del Wigan e nel corso della carriera è stato protagonista anche con la maglia della Nazionale irlandese. Il suo ruolo è quello di ala sinistra ma è in grado di giocare anche sul lato opposto. Si è dimostrato un buon calciatore con le maglie di Derry City, Sunderland, Wigan, West Bromwich, Stoke, infine il ritorno al Wigan. Con la maglia dell’Irlanda ha collezionato 98 presenze.