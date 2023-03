Icardi con tre modelle in discoteca: il commento di Wanda Nara

SportFair

Nei giorni scorsi Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti nuovamente sotto i riflettori per uno scoop riguardante il calciatore argentino del Galatasaray.

Icardi, infatti, è stato pizzicato in una discoteca in Turchia con tre modelle e questo ha fatto molto discutere. La showgirl argentina, presentatrice di Masterchef Argentina, ha parlato a Socios del Espectaculo di quanto accaduto e anche dei recenti rumors su un suo flirt con Keita.

Le parole di Wanda Nara

“Sono le mogli dello staff tecnico. Le conosco tutte. Non so dove punti la tua domanda, ma sono molto tradizionale. Mauro? Lui è l’uomo della mia vita, sto molto bene con lui. È la mia famiglia. Non ho niente a che fare con Keita Balde. Sono andata a Dubai per lavoro e sono stupita dalle cose che si sono inventati”, ha tagliato corto Wanda Nara.