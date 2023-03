Ahi ahi Icardi, pizzicato in discoteca con tre modelle

SportFair

Mauro Icardi finisce nuovamente nello scandalo. Quando ormai sembrava che le acque si fossero calmate tra il calciatore argentino del Galatasaray e la moglie Wanda Nara, ecco spuntare un nuovo scoop: è stato visto in una discoteca di Istanbul con tre modelle.

Il calciatore, secondo il media turco Kelebek, si è goduto la notte turca in uno stand VIP con tre modelle di cui non si conosce l’identità. Si è rapidamente sparsa la voce su chi fosse all’interno dei locali e in tantissimi si sono recati sul posto con fotocamere e telecamere, riuscendo a catturare l’uscita del calciatore.

Forse consapevole del trambusto che si era creato attorno a lui, Icardi ha cercato di trarre in inganno uscendo da solo dalla stanza, mentre le suoe tre compagne di festa lo hanno fatto poco dopo.