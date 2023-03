Denise Herrmann vince la sprint di Oslo e la Coppa di specialità

SportFair

Denise Herrmann vince la sprint di Oslo Holmenkollen grazie alla precisione al tiro e ad una gran velocità sugli sci. La tedesca, che si aggiudica anche la Coppa sprint con 400 punti davanti a Dorothea Wierer (314), chiude con il tempo di 21’06″5, e batte Hanna Oeberg per 3″5 e Anna Magnusson per 33″1. Nessun errore al tiro per le tre atlete del podio.

Lisa Vittozzi, commette un errore nella prima sessione di tiro, poi prosegue senza altri errori e chiude al settimo posto con 43″3 di svantaggio rispetto alla leader. Dorothea Wierer è 23/a con un errore e 1’21″3 di ritardo, mentre Rebecca Passler è 30/a con un errore e un distacco dalla testa di 1’31″9. Più attardate Samuela Comola, Michela Carrara e Hannah Auchentaller.

Julia Simon, oggi quinta allunga in vetta alla classifica generale e sale a 1048 punti, seguita dalle due top azzurre, Dorothea Wierer a 877 e Lisa Vittozzi a 854, che si giocheranno la seconda e la terza posizione nella mass start conclusiva della stagione.