GP Bahrain, Hamilton non nasconde le sue preoccupazioni: “peggio dell’anno scorso”

La prima giornata di prove libere del GP del Bahrain ha dato le sue prime indicazioni. La Red Bull è ancora una voltala macchina da battere, ma deve fare i conti con una buona Aston Martin, che con un ottimo Fernando Alonso è stata tra i protagonisti in pista a Sakhir.

Giornata complicata per la Mercedes, con Hamilton e Russell che non sono riusciti a brillare. Il britannico del team di Brackley non ha nascosto le sue preoccupazioni.

Le parole di Hamilton

“Abbiamo scoperto di essere molto lontani. Lo sapevamo già nei test, in qualche modo, ma è uno svantaggio molto grande. Ci sto provando più che posso, ma è così e dobbiamo lavorare con quello che abbiamo.Ci sono stati progressi lo scorso anno, ma l’handicap non era così grande come adesso. Possiamo colmare questa lacuna? Penso che sia molto difficile”, ha detto il sette volte campione inglese.

“Abbiamo molto su cui lavorare. Ho più ritmo che posso in questa macchina. Possiamo sintonizzarci qua e là ma saranno millesimi. Non recupereremo un secondo. Ma continuiamo a lavorare, vogliamo progredire“, ha continuato.

“Pensavo che la Ferrari avesse la seconda macchina, alla lunga siamo abbastanza vicini ma sembra che Aston sia seconda e noi terza e quarta. Più o meno come eravamo l’anno scorso. È difficile per tutti, nessuno in squadra lo vuole e questa squadra non merita di essere così. Lavoriamo molto duramente e ci concentriamo sul processo, ma stiamo andando nella direzione sbagliata”, ha aggiunto.