Haaland non è di questo pianeta: 5 gol e tre record in Champions League

Haaland è di un altro pianeta, un calciatore con pochi precedenti nella storia del calcio. L’attaccante del Manchester City si è confermato devastante dal punto di vista realizzativo, nell’ultima partita di Champions League è andato in gol 5 volte contro il Lipsia.

Dopo l’1-1 dell’andata, la gara di ritorno non è stata mai in discussione. Haaland trova due gol tra il 22′ e il 24′, poi il tris alla fine del primo tempo. Al 49′ il gol di Gundogan, ma è ancora Haaland il protagonista. L’attaccante non si ferma e sigla altri due gol al 53′ e al 57′. In pieno recupero è de Bruyne a siglare il definitivo 7-0.

Haaland entra sempre più nella storia della Champions League. Il norvegese ha già messo a segno 33 gol nella massima competizione europea, superando due record. E’ il più giovane a raggiungere i 30 gol in Champions e il più rapido a farcela, in appena 25 partite. Infine l’ultimo record: solo Haaland, Messi e Luiz Adriano sono riusciti a siglare 5 gol in una partita di Champions League.