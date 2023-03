L’indiscrezione del giornalista spagnolo: “tentativo dell’Inter per Messi”

SportFair

Il futuro di Leo Messi è ancora tutto da decidere, il contratto dell’argentino è in scadenza con il Psg. Sono in corso contatti per il rinnovo, ma la situazione è ancora in alto mare. Il calciatore è reduce dal Mondiale in Qatar, si è dimostrato un attaccante ancora in grado di fare la differenza ed è stato decisivo in tutte le partite. La stagione con il Psg non è stata, invece, entusiasmante.

Messi e compagni sono in testa alla Ligue 1, mentre il rendimento in Champions League non è stato all’altezza. La squadra di Galtier è stata eliminata agli ottavi di finale, dal Bayern Monaco. In più continuano a circolare voci su malumori all’interno dello spogliatoio.

Il futuro di Leo Messi

Il futuro di Leo Messi è ancora incerto, il rinnovo con il Psg è in dubbio e tante squadre sono alla finestra. L’ultima notizia bomba è arrivata da Sergio Gonzalez, giornalista spagnolo di ‘ElClasicoTv’. Su Twitter scrive che “una fonte attendibile mi dice che l’Inter intende ingaggiare Leo. Il fattore Zanetti. Lo stallo del suo rinnovo a Parigi. Barça condizionato dal FPF e affogato da Tebas. Verrà regalato a ‘Pupi’?”. E’ il messaggio che ha infiammato la reazione dei tifosi dell’Inter.

Il club nerazzurro è alla ricerca di un attaccante. Il reparto avanzato non ha entusiasmato in stagione, in particolar modo il ritorno di Lukaku non ha svoltato la stagione. Lautaro Martinez è stato l’unico a garantire una certa continuità di rendimento, Dzeko potrebbe rinnovare per una stagione per regalare alla squadra alternative importanti in attacco.