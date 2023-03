Spettacolare Giorgia Villa, vince la Coppa del Mondo: è oro alla trave

SportFair

La seconda giornata di finali della World Cup di Baku, in Azerbaijan, si è aperta con un grande trionfo per l’Italia. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Giorgia Villa – dopo l’argento alle parallele asimmetriche di ieri – conquista la medaglia d’oro alla trave con 13.966 punti, lasciandosi alle spalle la francese Marine Boyer a un decimo di distanza (13.866).

Bronzo per l’ucraina Anna Lashchevska con 13.433. Ai piedi del podio la giapponese Ayaka Sakaguchi (13.366), che ha preceduto l’altra azzurra in gara, Viola Pierazzini, quinta con il personale di 12.633. Il bronzo europeo junior al campionato continentale di Monaco 2022, allenata da Stefania Bucci alla Ginnica Giglio, ha eseguito routine convincente considerato il suo debutto a livello senior in una Coppa del Mondo. I festeggiamenti per l’Italdonne però non finiscono qui. Arianna Belardelli infatti – seguita all’Accademia di Roma da Mauro Di Rienzo e alla sua prima uscita da senior – con 12.800 punti vince la medaglia d’argento dietro alla francese Marine Boyer (12.833) e davanti alla turca Sevgi Kayisoglu (12.566).

Sul fronte maschile Nicola Bartolini, arrivato ieri ai piedi del podio nella finale al corpo libero, si ritaglia un ruolo da protagonista anche nella finale al volteggio. Il suo 14.399 però non gli consente di superare la quinta posizione finendo alle spalle dell’iraniano Mahdi Olfarti, quarto con lo stesso punteggio, sciolto grazie all’esecuzione più alta. Festeggia il primo posto il filippino Carlos Edriel Yulo con 14.933, argento per l’inglese Harry Hepworth (14.816) e bronzo per il ginnasta di Hong Kong, Shek Wai Hung (14.716).