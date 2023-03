Formula 1, vietati i festeggiamenti al pitwall: la FIA minaccia sanzioni severe

SportFair

Importanti novità nel mondo della Formula 1! La FIA ha ribadito alla vigilia del GP d’Australia che le celebrazioni al pitwall sono vietate. I team di Formula 1 potrebbero dover affrontare sanzioni più severe se continuano a scavalcare il muro dei box dopo una gara.

La FIA ha emesso un avviso di penalità per i team di Formula 1 in vista del Gran Premio d’Australia dopo aver ribadito che è vietato al personale del team scavalcare la recinzione del muretto per i festeggiamenti post-gara.

La comunicazione arriva al terzo GP dell’anno, dopo che dopo la bandiera a scacchi a Jeddah sia gli uomini Red Bull che quelli aston Martin sono stati visti arrampicarsi sul recinto del muretto per festeggiare.