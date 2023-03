Formula 1, clamoroso Verstappen: è fuori nel Q2!

SportFair

Clamoroso colpo di scena nelle qualifiche di Formula 1 in Arabia Saudita, secondo appuntamento del campionato. La prima gara in Bahrain si è conclusa con il trionfo di Max Verstappen, il favorito alla vittoria finale. Brutte notizie per Leclerc, costretto a 10 posizioni di penalità per aver cambiato la centralina.

Nel Q2 si registra la scossa. Dopo un grandissimo tempo in Q1, proprio Verstappen è stato costretto al ritiro dalle qualifiche. La Red Bull dell’olandese si è fermata a causa di un problema meccanico. Il campione del mondo partirà in 15ª posizione. Una buona notizia per la rimonta di Leclerc.