Formula 1, volano le prime frecciatine: Perez punge Aston Martin

La Red Bull è di un altro pianeta e lo hanno riconosciuto anche i rivali dopo il GP del Bahrain di ieri, dominato dai piloti di Milton Keynes, con Verstappen che ha iniziato il 2023 da dove aveva concluso il 2022.

L’olandese, campione del mondo in carica, ha trionfato sul circuito di Sakhir, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Sergio Perez e uno strepitoso Fernando Alonso.

Proprio dell’Aston Martin dello spagnolo 41enne ha parlato il messicano della Red Bull. Sergio Perez ha lanciato una frecciatina al team avversario.

La frecciatina di Sergio Perez

“E’ bello vedere tre Red Bull sul podio“, ha affermato Sergio Perez in conferenza stampa. Il messicano si riferisce alla somiglianza dell’Aston Martin alla Red Bull. Sono diversi gli ingegneri, infatti, che negli anni si sono trasferiti da Milton Keynes alla fabbrica guidata da Stroll sr ed è proprio alla Red Bull che si ispira la nuova Aston Martin, nettamente migliorata.

Anche Christian Horner ha espresso un parere simile: “è una vettura molto familiare”.

In Aston Martin è arrivato Dan Fallows, nuovo direttore tecnico, che ha contribuito alla realizzazione della RB18 con cui Verstappen ha vinto il suo secondo Mondiale lo scorso anno. Per questo in casa Red Bull, e non solo, si pensa ad un’imitazione della vettura da parte di Aston Martin.