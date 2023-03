Formula 1, bomba di mercato: “scambio di piloti tra Ferrari e Mercedes”

SportFair

E’ iniziato con il botto il campionato di Formula 1, il gran premio del Bahrain ha già regalato il primo scatto di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull si è dimostrato il favorito numero uno alla vittoria finale, confermando anche le previsioni della vigilia. Al secondo posto il compagno di squadra Sergio Perez.

Sul podio un grandissimo Fernando Alonso, lo spagnolo si è confermato in grado di lottare con i primi. Al quarto posto la prima Ferrari di Sainz. Delusione per Leclerc, costretto al ritiro a causa di un problema alla monoposto. La stagione è ancora lunga e già dal prossimo gran premio è attesa la risposta della Rossa.

Lo bomba sullo scambio Ferrari e Mercedes

Dall’Inghilterra è stata sganciata una bomba sul mercato dei piloti di Formula 1. Secondo quanto riportato potrebbe materilizzarsi uno scambio piloti tra Ferrari e Mercedes tra Leclerc e Hamilton.

Il contratto del britannico è in scadenza e il rinnovo non è ancora arrivato. Il monegasco sarebbe deluso dalla competitività della Ferrari e di non poter lottare per la vittoria del titolo. Il sogno di Hamilton è sempre stato quello di guidare una Ferrari.

Il riferimento è a Hamilton: “come si può escludere un passaggio alla Ferrari se [la Mercedes] rimane così? Vuole così disperatamente quell’ottavo titolo che se la Ferrari riuscisse a rimanere in scia e fosse la più vicina alla Red Bull [potrebbe pensarci]. Non ha ancora firmato il suo rinnovo di contratto. Sta sicuramente aspettando di vedere come si comporta la macchina di quest’anno. Penso che l’ottimo rapporto con la squadra e con Toto durerà, ma non credo che si possa mai escludere un passaggio alla Ferrari per i piloti, perché è il loro sogno e lui l’ha già detto”, sono state le dichiarazioni di Simon Lazenby, giornalista di Sky Sport UK.