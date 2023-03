Formula 1, Arabia Saudita: il problema di Verstappen e il commento di Leclerc

SportFair

E’ di Sergio Perez la pole position in Arabia Saudita, secondo appuntamento del campionato di Formula 1. Al suo fianco Fernando Alonso, poi Russell e Sainz. Ottimo secondo tempo di Leclerc, costretto a partire dalla 12ª posizione per la penalità di 10 posizioni per il cambio della centralina.

Problemi per Max Verstappen, costretto a partire 15° per un problema alla monoposto nelle Q2 delle qualifiche, la rottura dell’albero di trasmissione. “È successo all’uscita dalla curva 10, il che è chiaramente fastidioso. Però finora abbiamo avuto un ottimo fine settimana, siamo andati bene in ogni sessione. Ogni volta che siamo scesi in pista la macchina funzionava molto bene. Sicuramente ora sarà un po’ più complicato arrivare davanti”, le parole dell’olandese.

Perez: “è stata dura perché non sono riuscito a fare il secondo tentativo nel Q3. Però ho sfruttato al massimo il primo, questo è stato importante. Se azzecchi il giro giusto su questa pista la macchina sembra prendere vita. Il problema di Max? È un peccato, perché lui è andato forte tutto il weekend. Speriamo di avere entrambe le macchine davanti domani, purtroppo con queste macchine l’affidabilità è sempre un problema”.

Alonso: “è stato davvero un buon fine settimana per noi. Le qualifiche erano state il nostro punto debole in Bahrain, ma qui la macchina si è comportata davvero bene sul giro secco. Vedremo domani cosa possiamo fare, visto che Charles ha una penalità e partiremo dalla prima fila. Siamo fiduciosi, anche perché il punto di forza della nostra macchina è il ritmo sui long run e il modo in cui trattiamo le gomme. Di solito andiamo meglio la domenica che il sabato…”.

Leclerc: “Felice? Sì e no. Da un lato penso che sia stato un fine settimana molto difficile in termini di ritmo per noi, dall’altro sono molto contento del mio giro. Penso di aver messo tutto insieme ed ero davvero al limite. La Red Bull comunque è su un altro pianeta. Noi stiamo faticando un po’, ma dobbiamo continuare a spingere. Iniziare con una penalità di 10 posizioni non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per risalire la classifica”.