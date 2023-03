Formula 1, Perez in pole in Arabia Saudita! Super Leclerc e Verstappen nelle retrovie

SportFair

Spettacolo, emozioni e colpi di scena nelle qualifiche di Formula 1 in Arabia Saudita, secondo appuntamento del campionato. La prima gara in Bahrain ha regalato il trionfo di Max Verstappen e il risultato deludente della Ferrari. La situazione è in continua evoluzione, il prossimo gran premio per il campione del mondo in carica si preannuncia in salita.

Brutte notizie anche per Leclerc, il pilota della Ferrari è stato penalizzato con 10 posizioni per aver cambiato la centralina. In grande forma Fernando Alonso, il favorito potrebbe essere Perez. Poi occhio a Sainz.

Le qualifiche

Nelle Q1 si conferma in grande forma Max Verstappen, autore di un tempo impressionante. I piloti eliminati al Q1 sono Tsunoda, Albon, De Vries, Norris e Sargeant. Nelle Q2 il colpo di scena: problema meccanico per Verstappen, il campione del mondo partirà in 15ª posizione.

Spettacolo nel Q3. Pole position di Sergio Perez, poi un grande Leclerc (partirà 12°). In seconda fila Russell e Sainz, poi Stroll e Ocon.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Perez, 2. Alonso

2ª fila: 3. Russell, 4. Sainz

3ª fila: 5. Stroll, 6. Ocon

4ª fila: 7. Hamilton, 8. Piastri

5ª fila: 9. Gasly, 10. Hulkenberg

6ª fila: 11. Zhou, 12. Leclerc

7ª fila: 13. Magnussen, 14. Bottas

8ª fila: 15. Verstappen, 16. Tsunoda

9ª fila: 17. Albon, 18. De Vries

10ª fila: 19. Norris, 20. Sargeant