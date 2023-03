GP Bahrain, primo comunicato FIA: sostituzione sulla Ferrari di Leclerc

SportFair

Manca davvero pochissimo al primo GP della stagione 2023 di Formula 1. I piloti sono pronti ormai per il GP del Bahrain, che promette scintille, con la Red Bull davanti a tutti, seguita dalle Ferrari e un ottimo Fernando Alonso.

A poche ore dal via arriva il primo brivido in casa Ferrari: la FIA ha infatti comunicato la sostituzione della batteria sulla SF-23 di Charles Leclerc. Sulla monoposto del monegasco sono state sostituite batteria e centralina, ma fortunatamente non ci sarà alcuna penalità per lui.

Durante il campionato, però, sarà possibile usarne solo 2.