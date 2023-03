Formula 1, la lettera aperta di Mercedes ai fan: “proviamo lo stesso dolore”

SportFair

La stagione 2023 di Formula 1 non è iniziata nel migliore dei modi per la Mercedes, che non ha lottato per le migliori posizioni in Bahrain. Un inizio difficile dunque, dopo un 2022 non soddisfacente.

Nel team di Brackley l’aria è tesa, con Hamilton che non ha nascosto il suo disappunto, affermando di non essere stato ascoltato dalla squadra. Per dare conforto ai tifosi e motivarli, Mercedes ha deciso di pubblicare una lettera aperta.

La lettera di Mercedes ai tifosi

“A tutti i nostri fan, il Bahrain ci ha fatto male. Ha fatto male a ciascuno di noi, che affrontiamo ogni stagione determinati a lottare per il titolo. Ha fatto male alla squadra nel suo complesso, dopo aver investito tanto duro lavoro in una vettura che non ha soddisfatto le nostre aspettative. E sappiamo che ha fatto male anche a voi, i nostri fan. La vostra passione e il vostro sostegno sono importanti per farci progredire e sappiamo che proviamo lo stesso dolore”, questa la lettera di Mercedes pubblicata sui canali ufficiali.