Formula 1, la griglia di partenza in Bahrain: le Ferrari in seconda fila

Spettacolo assicurato nelle prime qualifiche della stagione di Formula 1, sono già arrivate le prime indicazioni sulla stagione. La pole position in Bahrain è stata conquistata da Max Verstappen, il campione del mondo in carica è il candidato numero uno alla vittoria finale. Subito dietro il compagno Perez.

La Ferrari si è dimostrata competitiva, due Rosse in seconda fila: prima Leclerc e poi Sainz. Il monegasco non è sceso in pista nell’ultimo giro per una questione di strategia. Al quinto posto Alonso, poi Russell. A completare la Top 10 Hamilton, Stroll, Ocon e Hulkenberg.

La griglia di partenza in Bahrain

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Perez

2ª fila: 3. Leclerc, 4. Sainz

3ª fila: 5. Alonso, 6. Russell

4ª fila: 7. Hamilton, 8. Stroll

5ª fila: 9. Ocon, 10. Hulkenberg

6ª fila: 11. Norris, 12. Bottas

7ª fila: 13. Zhou, 14. Tsunoda

8ª fila: 15. Albon, 16. Sargenant

9ª fila: 17. Gasly, 18. Magnussen

10ª fila: 19. Piastri, 20. De Vries