Formula 1, la griglia di partenza in Arabia Saudita: Leclerc limita i danni

Grandissimo spettacolo nelle qualifiche in Arabia Saudita, secondo appuntamento del campionato di Formula 1. La pole position è stata conquistata da Sergio Perez, il favorito principale alla vittoria della gara. Occhio a Fernando Alonso, lo spagnolo si conferma in un momento magico.

Il secondo tempo era stato realizzato da Leclerc, il monegasco è stato penalizzato di 10 posizioni per aver sostituito la centralina. Problemi per il campione del mondo Verstappen, la monoposto dell’olandese ha accusato un problema nelle Q2, partirà in 15ª posizione. In quinta e sesta posizione Stroll e Ocon, solo settimo Hamilton.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Perez, 2. Alonso

2ª fila: 3. Russell, 4. Sainz

3ª fila: 5. Stroll, 6. Ocon

4ª fila: 7. Hamilton, 8. Piastri

5ª fila: 9. Gasly, 10. Hulkenberg

6ª fila: 11. Zhou, 12. Leclerc

7ª fila: 13. Magnussen, 14. Bottas

8ª fila: 15. Verstappen, 16. Tsunoda

9ª fila: 17. Albon, 18. De Vries

10ª fila: 19. Norris, 20. Sargeant