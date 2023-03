Torna la Formula 1, domenica il GP d’Australia: orari e dove vederlo in tv

SportFair

Dopo una settimana di stop, la Formula 1 torna in pista e lo fa in Australia, dove domenica si correrà il terzo round stagionale. I piloti si sfideranno sul circuito di Melbourne in un nuovo weekend di gara in cui le vetture da battere saranno le Red Bull, dominanti nei primi due Gran Premi della stagione.

La Ferrari continuerà a lavorare per trovare sensazioni positive e risolvere i problemi tecnici della monoposto.

Occhi puntati ancora una volta su Fernando Alonso, che nei primi due GP dell’anno ha conquistato due splendidi terzi posti, ma anche le Mercedes potrebbero migliorare e dire la loro in pista.

Il weekend di gara del GP d’Australia sarà trasmesso sui canali Sky mentre qualifiche e gara andranno in onda anche in chiaro, ma in differita, rispettivamente sabato alle 14.00 e domenica alle 15.00.

Gli orari del GP d’Australia

Venerdì 31 marzo

3:30 – 4:30 FP1

7:00 – 8:00 FP2

Sabato 1 aprile

3:30 – 4:30 FP3

7:00 – 8:00 Qualifiche

Domenica 2 aprile

7:00 gara