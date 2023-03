Formula 1, Alonso fa paura in Bahrain: i risultati delle FP2

SportFair

Si sono concluse anche le Fp2 in Bahrain, è sempre più alta l’attesa in vista del primo gran premio della stagione di Formula 1. Dopo le prime prove libere sono arrivate le prime indicazioni, ma il primo banco di prova sarà dalle qualifiche. L’uomo da battere è ancora Max Verstappen, il campione del Mondo in carica.

Competitive anche Ferrari e Mercedes, ma occhio anche a Fernando Alonso. Dopo le FP1 (Perez al comando, poi Alonso e Hamilton), sono andate in archivio anche le seconde prove libere.

Il più veloce è stato Fernando Alonso, a questo punto un candidato alla vittoria del gran premio. Poi le due Red Bull di Verstappen e Perez. Quarto il ferrarista Leclerc, poi Hulkenberg e Stroll. Ottavo Hamilton, solo quattordicesimo Sainz.