Formula 1, subito Verstappen in Arabia Saudita: i risultati delle FP1

Sono andate in scena le FP1 in Arabia Saudita, secondo appuntamento del campionato di Formula 1. Il favorito alla vittoria finale è ancora una volta Max Verstappen, le Red Bull sembrano di un altro pianeta in questo momento, anche Perez è un potenziale vincitore.

Ancora incertezza sul rendimento di Ferrari e Mercedes, in più lo spagnolo Fernando Alonso è stato considerato un outsider. Brutte notizie per Leclerc, penalizzato di 10 posizioni in griglia di partenza per il cambio di centralina. Sainz dovrà lottare per chiudere sul podio.

Le FP1 in Arabia Saudita

Il più veloce nelle FP1 è stato Max Verstappen. Il campione del mondo in carica ha mandato un chiaro messaggio ai rivali, il vantaggio sul compagno Perez è più di 4 decimi. Al terzo posto Alonso, poi Stroll, Russell e Hamilton. Settimo Sainz a più di un secondo, Leclerc undicesimo ad un secondo e mezzo.