Formula 1, colpo di scena: annullata la penalità di Alonso

Fernando Alonso torna sul podio in Arabia Saudita, secondo appuntamento del campionato di Formula 1. La gara si è conclusa con la doppietta della Red Bull, primo posto di Perez e secondo il campione del mondo Verstappen.

Sul podio Fernando Alonso, poi Russell e Hamilton. Prestazioni deludenti delle Ferrari, Sainz e Leclerc hanno chiuso rispettivamente al sesto e settimo posto.

In serata è arrivata una buona notizia per Fernando Alonso. La FIA conferma che, dopo la richiesta di revisione da parte dell’Aston Martin, la penalità di 10 secondi ad Alonso è stata “cancellata”. Fernando ritorna al terzo posto conquistando il suo centesimo podio in carriera. Lo spagnolo era stato punito, inizialmente, per non aver scontato nel modo corretto un’altra penalità.