Ex calciatore di Premer League si dà al porno, poi si pente: “terrificante”

SportFair

Damian Oliver ha fatto parlare di sè mesi fa perla sua scelta di lasciare il calcio per tentare la fortuna nel mondo del cinema per adulti. Una svolta professionale radicale, che sembra però non piacere più all’ex calciatore, che ha ammesso di essersi pentito.

Una scelta frettolosa: “quando giocavo per il Crystal Palace, se fossi rimasto con loro avrei potuto guadagnare molto di più giocando a calcio“, ha recentemente dichiarato Damian Oliver al podcast “Anything Goes” di James English. “Anche lui combatteva, era un combattente esperto. Forse sarebbe potuto andare da qualche parte. Ero bravo in entrambe le cose, ma essendo una porno star, ho pensato che sarebbe stato altrettanto bello“, ha aggiunto.

“Sapevano che andavo a letto con le ragazze. Facevo il calciatore e mi dicevano che era meglio che mi pagassero per quello” , ha spiegato, raccontando di come gli è arrivata la proposta di diventare un attore porno.

Per il suo primo lavoro in un film X ha intascato 170 euro. Inoltre, Damian Oliver non ha bei ricordi della sua prima esperienza nel settore: “è stato terrificante. Il cameraman era un irlandese grande e calvo che era abbastanza spaventoso e io ero nudo, sudato. Stavo scivolando sul divano a causa del mio stesso sudore. Un disastro“, ha concluso l’ex calciatore che ha adesso una relazione con l’attrice porno Sophie Anderson.