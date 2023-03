L’esultanza di Dybala fa infuriare i tifosi della Juve: la risposta in chat | FOTO

SportFair

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato lo scatto della Roma in zona Champions League, il big match contro la Juventus si è concluso sul risultato di 1-0 con un gol di Mancini. La squadra di Mourinho è sempre più una candidata almeno per il quarto posto, i bianconeri sono quasi fuori dalla corsa Champions.

E’ stata una partita particolare per Paulo Dybala contro la Juventus, l’argentino è ancora molto legato ai colori bianconeri e ai tifosi. L’argentino è sempre più in grado di fare la differenza ed è il calciatore di maggiore qualità della Roma e uno dei più importanti del campionato. La prestazione contro la Juventus è stata di ottimo livello, ma condizionata anche da un po’ di emozione.

Il gesto di Dybala, le critiche e la risposta in chat

Al fischio finale si è lasciato andare alla gioia e l’esultanza ha fatto infuriare i tifosi bianconeri. Addirittura sono stati ipotizzati gesti nei confronti della panchina bianconera, ma il calciatore della Roma ha smentito. Al termine della partita Dybala ha alzato le braccia al cielo ed è saltato in braccio al compagno Wijnaldum, poi è andato a salutare i suoi ex compagni e infine i tifosi della Roma.

Dybala è stato criticato anche in relazione al tema caldo della manovra stipendi della Juventus e per la richiesta di 3 milioni di euro di arretrati. Sul suo canale Telegram ha specificato: “so che è difficile per voi… Lo è anche per me… ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo mostrare rispetto. Vincere non è mai facile ma per noi era molto importante… il rispetto sempre ci sarà, non lasciatevi ingannare dai social”.