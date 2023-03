Esordio vincente di Camila Giorgi a Miami, eliminate Cocciaretto e Paolini

SportFair

Inizia lo spettacolo del torneo di tennis a Miami. In campo femminile il rendimento è stato dai due volti, subito due sconfitte poi una gioia. Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in due set da Marta Kostyuk. L’ucraina si è dimostrata superiore e ha chiuso sul punteggio di 6-3, 6-2.

Più equilibrata la sfida tra Jasmine Paolini contro Mirjam Bjorklund. Partenza sprint della tennista italiana che vince il primo set, poi la sfida si ribalta. La svedese entra in partita e vince con un doppio 4-6.

Al prossimo turno Camila Giorgi, in grado di superare Kaia Kanepi in tre set. In avvio l’italiana vince al tie-break (7-4), poi la tennista estone rientra in partita. Il terzo e decisivo set è a favore dell’azzurra, Camila vince 7-6. Giorgi non è stata in grado di gestire il 5-0 all’ultimo set, poi la vittoria al tie-break. Nel prossimo turno sfida a Viktoryja Azarenka.