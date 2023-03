Entrataccia killer di Marquez: out Marc e Oliveira in Portogallo | VIDEO

SportFair

Il GP del Portogallo di MotoGP è iniziato. I piloti stanno sfrecciando in pista per il primo round della stagione dopo lo spettacolo della Sprint Race di ieri pomeriggio.

Non mancano i colpi di scena in un weekend di paure e cadute. In curva 3 Marc Marquez ha commesso un erroraccio, con un entrata killer: lo spagnolo della Honda ha preso in pieno il padrone di casa, Miguel Oliveira, autore di una splendida partenza.

Entrambi i piloti sono finiti rovinosamente a terra, col portoghese dolorante. L’incidente è sotto investigazione e Miguel Oliveira è stato trasportato al Centro Medico.

Marc Márquez estragou a corrida a Miguel Oliveira. Inacreditável. pic.twitter.com/CeHfmUlZJV — B24 (@B24PT) March 26, 2023