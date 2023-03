Eddie Jordan e le scelte di Corinna Schumacher: “allontanato da Michael, adesso capisco”

SportFair

Negli ultimi periodi si parla spesso di Michael Schumacher, ma non vi sono purtroppo aggiornamenti sulle sue condizioni dopo il terribile incidente sugli sci di 10 anni fa sulla pista di Meribel.

La moglie dell’ex pilota tedesco di Formula 1, Corinna, segue Michael in tutto e sin da subito ha lavorato sodo per garantire il desiderio di privacy del pilota stesso. Per questo motivo ha dovuto tenere lontani anche alcuni grandi amici di Schumacher, come Eddie Jordan, al quale è stato impedito di vedere l’ex pilota.

Eddie ha rivelato in un’intervista che la costante battaglia e la pressione hanno lasciato Corinna quasi come una “prigioniera” e ha compreso la sua situazione.



Le parole di Eddie Jordan

Parlando con The Sun Online tramite il suo coinvolgimento nella società di scommesse OLGB , Eddie ha dichiarato: “la privacy è un aspetto così vitale per lo sport, gli affari e la tua vita personale. Corinna ha stabilito alcune regole, la conosco molto bene e molto prima di Michael Schumacher. È una ragazza adorabile e l’ho conosciuta quando ha sposato Michael, quindi c’è una lunga storia di buoni rapporti. Ho fatto uno sforzo per andare a vedere Michael nei primi giorni e Corinna ha rifiutato, e giustamente perché troppe persone volevano andare a trovarlo. Jean Todt ha avuto il privilegio di andare a trovarlo a causa di quanto fossero vicini dal loro tempo insieme alla Ferrari, il che è del tutto comprensibile. Non sono stato in grado di andare a vedere Michael e loro hanno detto ‘Ti vogliamo bene Eddie e siamo stati coinvolti con te per molto tempo, ma abbiamo bisogno della privacy e della salvaguardia di Michael’“.

Si ritiene che Corinna abbia imposto una regola “solo per la famiglia” alle visite con Michael. E una delle uniche persone al di fuori della loro cerchia immediata a cui è permesso fargli visita è il capo della F1 ed ex capo della Ferrari Jean Todt.

“Questa è stata la situazione più orribile per Mick e Corinna. Sono quasi dieci anni ormai e Corinna non può andare a una festa, a pranzo o questo o quello, è come una prigioniera perché tutti vorrebbero parlarle di Michael quando non ha bisogno di ricordarselo ogni volta minuto“, ha aggiunto Eddie Jordan, che ha gestito il team Jordan F1 dal 1991 al 2005, con il team noto per aver promosso giovani talenti, tra cui Schumacher e suo fratello Ralf.