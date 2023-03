Condizioni Michael Schumacher, Eddie Jordan svela: “è lì ma non c’è”

SportFair

Sono passati quasi 10 anni dall’incidente sciistico di Michael Schumacher sulle piste di Meribel. Da allora l’ex campione di Formula 1, che ha sbattuto la testa contro una roccia, non si è più visto. E’ da 10 anni che non si hanno informazioni precise e dettagliate sulla sua condizione, dopo il grave trauma cranico e l’emorragia.

A rivelare qualche dettaglio sulle condizioni di Schumacher, adesso, è Eddie Jordan, che il campione tedesco lo ha lanciato e adesso supporta il giovane figlio Mick.

Il racconto di Eddie Jordan

“Il motivo per cui mi sento molto vicino a Mick è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia, lui è lì ma non c’è“, ha dichiarato al sito OLBG.