Duro colpo per la Ferrari: problemi per Leclerc, si ritira dal GP del Bahrain

La stagione 2023 non inizia col piede giusto per la Ferrari e per Leclerc. Il monegasco, che ieri in qualifica si è fermato prima del previsto per salvaguardare le gomme, autore di un’ottima partenza, ha accusato qualche problema in pista.

Al 41° giro del GP del Bahrain, il monegasco, nella cui momoposto erano state effettuate prima della gara le sostituzioni di batteria e centralina, ha detto addio ad ogni speranza di un primo podio. La vettura di Leclerc, infatti, si è fermata e il monegasco è ufficialmente out dal GP del Bahrain.

“No power”, ha affermato Leclerc al team radio prima di scendere dalla sua monoposto e attendere un passaggio verso i box.