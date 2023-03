Un’altra doppietta Aprilia nelle seconde libere in Argentina: i 10 qualificati alla Q2

SportFair

Si torna in pista per il mondiale di MotoGP, il campionato fa tappa in Argentina per il secondo appuntamento della stagione. La prima gara ha confermato la forza di Bagnaia e della Ducati, il campione del mondo in carica è ancora il netto favorito alla vittoria. Non parteciperà Marc Marquez, reduce da un infortunio e da una penalità.

Sono andate in scena anche le seconde libere, le Aprilia si sono confermate in grande forma e hanno mandato un altro segnale dopo le prime libere. Si preannuncia una bellissima bagarre per la griglia di partenza della sprint race.

Il più veloce nelle seconde libere è stato Aleix Espargaro, poi Vinales a completare la seconda doppietta Aprilia. Qualificati alla Q2 delle qualifiche anche Bezzecchi, Marini, Zarco, Bagnaia, Martin, Nakagami, Morbidelli e Rins.